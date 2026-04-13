Falleció reconocida actriz Zelma Morales

La actriz cubana Zelma Morales, figura emblemática de los dramatizados televisivos desde la década de 1980, falleció este domingo en Miami, a los 75 años, según informó el perfil oficial de la Televisión Cubana en Facebook.

Nacida en Caibarién, Villa Clara, Morales inició su vocación artística en el preuniversitario Raúl Cepero Bonilla y posteriormente ingresó en la Escuela Nacional de Arte, donde se graduó antes de incorporarse a colectivos teatrales como el Conjunto Artístico de las FAR y el Teatro Político Bertolt Brecht.

Su debut televisivo ocurrió en 1984 con la serie La frontera del deber, donde interpretó un personaje secundario que ganó relevancia con el desarrollo de la trama. Tres años después alcanzó gran popularidad con la telenovela Hoy es siempre todavía, en la que encarnó a una maestra, papel que consolidó su presencia en la pantalla.

En 1997 participó en Tierra Brava, dirigida por Xiomara Blanco, con un doble rol que incluyó a Regina, madre de Verena, y a Reina, una monja, actuación que ella misma consideró uno de los mayores retos de su carrera.

Su filmografía abarcó títulos como Finlay (1987), Si me pudieras querer, Destino prohibido (2000), Polvo en el viento (2008), Santa María del Porvenir (2011) y En tiempos de amar, con la que concluyó su etapa en la televisión cubana antes de emigrar.

Morales fue considerada una de las figuras más representativas de la televisión nacional, con una voz firme y presencia escénica que marcaron a varias generaciones de televidentes.

Su fallecimiento cierra una trayectoria artística que contribuyó a la memoria cultural del país y dejó un legado en la televisión y el cine cubanos.

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