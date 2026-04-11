Animado cubano Doble play enfoca su historia en el beisbol

Como parte de la primera Muestra y concurso de Cine Nacional que organiza el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, el mediometraje animado Doble play fue presentado este viernes en el cine Yara por su equipo realizador.

Su director, el joven matancero Carlos Daniel Hernández León, comentó al público que el audiovisual muestra dos partes que son como contrarias; la primera, donde a veces sientes que el mundo se cae encima y piensas dejar de hacer lo que más te gusta; y la otra parte, en la que sabes que eso siempre te va a perseguir y no puedes escapar de lo que deseas.

Ese criterio se puede aplicar al deporte y a cualquier aspecto de la vida; en este caso se enfoca en una historia de nuestro deporte nacional, refirió.

Doble play, desde la unión de elementos del anime y otros aspectos visuales, regresa su mirada hacia el beisbol cubano, a los conflictos de jóvenes al asumir su pasión por este deporte, y otros temas que se vinculan con la familia, así como proyectos de vida e impacto social del juego, más allá de ser el pasatiempo nacional.

Igualmente, el animado rinde homenaje a muchas figuras de «la pelota» que hoy ya no están en activo, pero que durante años dedicaron todo su empeño a este deporte, mencionó Hernández León.

La obra fue producida por un equipo de jóvenes creadores que contó con la asesoría del experimentado productor Aramís Acosta, figura de largo quehacer en la historia de la animación en la mayor de las Antillas, colaborador de recordados creadores como Paco Prats (1944-2020) y Juan Padrón (1947-2020).

Por otra parte, el empleo de la música desde un punto de vista narrativo, la utilización de fondos y color visualmente atractivos, destacan en esta realización que demuestra el talento de jóvenes animadores y la riqueza de este arte, con larga tradición en la Isla.

También se supo que la Asociación Hermanos Saíz, Burene Producciones y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación colaboraron de manera decisiva en la consecución del proyecto cinematográfico.

Doble play, tras su estreno, iniciará un recorrido por otros espacios de exhibición para mostrar desde el animado esta historia donde se fusiona el deporte, la juventud, la pasión y la familia; acercamiento que propone múltiples lecturas acerca de la voluntad, la fuerza y el beisbol cubano.