René Fernández a sus 82 años: los artistas no podemos apagarnos

Los artistas matanceros no podemos apagarnos, tenemos que tener mucha luz en estos momentos, es el llamado interior que asume René Fernández Santana, Premio Nacional de Teatro, cuando cumple 82 años de vida.

Uno no se puede apagar frente a la realidad, la gente debe estar donde quiere estar, y en mi caso yo quiero estar aquí, en mi ciudad, a la que le debo mucho, enfatizó el director del emblemático Teatro Papalote.

Yo no he hecho otra cosa que teatro para niños y de títeres, he dedicado a ello toda mi vida, me ha costado mucho trabajo, como lo cuesta todo, yo pienso que eso forma parte de la creación y del artista, hay que enfrentar las realidades, los momentos difíciles, eso es importante, expuso.

Con expectativa comentó el maestro titiritero que próximamente realizará un taller con niños en Colombia: Lleguemos al retablo se llamará, con una obra histórica mía, la primera que yo le escribí a mis hermanos, y voy a las amistades y la paz desde el punto de vista de los juegos escénicos.

Comentó que la actriz Migdalia Seguí lo acompañará, le alegra que Papalote pueda compartir sus saberes y que sea en Colombia, un país con una proximidad muy grande a la cultura cubana, donde también están arraigados los mitos afro: será emocionante estar allí.

Mensajes de felicitación abundaron en redes sociales dedicados al maestro René Fernández Santana, paradigma en el hacer del teatro titiritero y formador de generaciones de actores, directores y dramaturgos conscientes de la importancia del arte para alimentar el espíritu de los pueblos. (Por: Yenli Lemus Domínguez/Foto de la autora)

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