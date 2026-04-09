Liga Élite de Béisbol: entre incertidumbre y sentido común 

La nueva edición de la Liga Élite del Béisbol cubano aún no tiene fecha ni formato definido y, con el paso de los días, una interrogante asoma entre los aficionados. ¿Será viable, en las actuales condiciones que vive el país, desarrollar un torneo de tal envergadura, con todo lo que implica en materia logística?

Para nadie es un secreto que la Mayor de las Antillas vive momentos complejos, como consecuencia del bloqueo energético que se ha intensificado bajo la actual administración estadounidense.

En tales condiciones, el torneo veraniego se mueve entre la incertidumbre y el uso del sentido común, que tan necesario resulta. Han transcurrido varios meses desde que finalizó la Serie Nacional 64, y el elenco dirigido por el estratega Armando Ferrer alzó la corona nacional tras derrotar a Las Tunas, en cuatro desafíos en el estadio Latinoamericano.

Un detalle no menor radica en la sede “neutral”, ya que la final del béisbol cubano desarrolló sus últimos compases lejos de las gramas del Victoria de Girón y el Julio Antonio Mella, cuarteles generales de los implicados.

La decisión, tan necesaria como incomprendida, generó malestar en los aficionados, al no poder animar a los suyos desde las gradas de sus estadios, y tener que desplazarse a la capital para presenciar la final.

Desde la conclusión del torneo doméstico de las bolas y los strikes, diversas han sido las especulaciones con respecto a la realización de la llamada Liga Élite.

Si bien es cierto que hasta el momento no existe una propuesta concreta en torno al calendario, el sistema competitivo y demás detalles logísticos de la justa; uno de los formatos que más fuerza tiene en los debates en redes sociales es el de burbuja.

Desarrollar el torneo en forma de burbuja implicaría concentrar varios equipos en una misma sede, en pos de la reducción al mínimo de la movilidad y el gasto de combustible.

Por tanto, si tomamos en cuenta que en la Liga Élite compiten los seis primeros conjuntos de la Serie Nacional, con refuerzos de los equipos del resto del país que no pudieron acceder a la justa; si se aplica el concepto de burbuja, varios de los participantes saldrían perjudicados.

De cara a la venidera edición del campeonato, los elencos clasificados son Matanzas, Las Tunas, Industriales, Artemisa, Holguín y Mayabeque, cuatro novenas de la zona occidental y dos del oriente del país, por lo que la alternativa más lógica sería tomar el occidente como sede para el torneo.

Esto implicaría que los conjuntos orientales del país deberán moverse de zona con todas las situaciones que trae consigo, como generar las condiciones necesarias para estar fuera de casa una larga temporada y dejar a la familia por igual cantidad de tiempo.

De cara al espectáculo, varios son los factores que atentarían contra la competencia, desde estadios casi sin público, por no estar jugando su elenco respectivo de la provincia; peloteros de calidad que no intervendrán, al encontrarse de contrato; hasta las condiciones climáticas del país, debido a los meses en los que se debe desarrollar la competición.

Esto, aparejado a una carga logística para el país en una situación en extremo compleja, supone que en la actualidad no resulte conveniente llevar a cabo un torneo de tal envergadura.

Los últimos resultados en la arena internacional dictan que nuestro pasatiempo nacional debe sufrir cambios de manera profunda, en aras de corregir el rumbo.

La Liga Élite surgió como una alternativa para elevar el nivel de juego y concentrar la calidad. Sin embargo, en la actualidad, el torneo se mueve entre la incertidumbre para su realización y el uso del sentido común para evaluar lo mejor para el béisbol cubano. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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