Cultura

La Fiesta del Trompo: un jolgorio con mucha pita

Foto del avatar 9 de abril de 2026 0 comment
Rueda de Prensa sobre la Fiesta del Trompo
Rueda de prensa sobre la Fiesta del Trompo

Pronto comenzará la semana de receso. Los niños, contenidos dentro de las cuatro paredes de la casa, se transforman en torbellinos, en seres de energía pura. Por su bienestar y el de los padres, sobre todo, se requieren actividades para entretenerlos y cultivarlos.

El Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) al tener en cuenta lo anterior desarrollará del 13 al 19 de abril la Fiesta del Trompo. Dicho jolgorio tendrá lugar en la capital de la provincia, pero también efectuará actividades en Cárdenas y Colón.

Yamira Román Castellini, especialista del FCBC comentó a Girón, «Esta será su cuarta edición de manera interrumpida y entre sus objetivos se encuentra además de brindarle esparcimiento a los infantes, rescatar los juegos tradicionales cubanos«.

Cartel Fiesta del Trompo

Concibieron en el rico y extenso programa presentaciones de proyectos infantiles, juegos de mesa, talleres, exposiciones. En el marco del evento, se premiará el concurso Pintar el trompo, en coautoría con el Centro Provincial de Artes Plásticas.

Sin embargo, la iniciativa se extenderá hacia el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño y Hogares de niños sin amparo familiar en varios municipios. La labor profiláctica no se detiene solo en lo lúdico, sino que también se convierte en compromiso social.

En el Parque de la Libertad, como locación central, mientras dure la Fiesta, se brindarán diversas ofertas gastronómicas y otros artículos propios de la labor del Fondo, como artesanías, así nos informó Omar Calistre Quiñones, especialista de actividades de la entidad auspiciadora.

Si en su casa tiene un pequeño trompo, da vueltas y vueltas sin parar, como si no se le acabara la pita, ya sabe a donde puede ir. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también

Inauguran exposición «ReciclArte» en Acaa matancera

Inauguran exposición "ReciclArte" en Acaa matancera

Redacción Periódico Girón – La galería Estévez acogió la Exposición Bipersonal ReciclArte, de las artistas Tamara Teresa Asencio Villanueva y Annia Betancourt Ponce, bajo el montaje y la curaduría… Leer más»

Recomendado para usted

René Fernández Santana

René Fernández a sus 82 años: los artistas no podemos apagarnos

Matanzas: inician restauración de jardinería en calle patrimonial. Foto: Yenli Lemus Domínguez

Matanzas: inician restauración de jardinería en calle patrimonial

¿Podría el Teatro Sauto ser Patrimonio de la Humanidad?

¿Podría el Teatro Sauto ser Patrimonio de la Humanidad?

Foto del avatar

Sobre el autor: Guillermo Carmona Rodríguez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *