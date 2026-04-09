La Fiesta del Trompo: un jolgorio con mucha pita

Rueda de prensa sobre la Fiesta del Trompo

Pronto comenzará la semana de receso. Los niños, contenidos dentro de las cuatro paredes de la casa, se transforman en torbellinos, en seres de energía pura. Por su bienestar y el de los padres, sobre todo, se requieren actividades para entretenerlos y cultivarlos.

El Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) al tener en cuenta lo anterior desarrollará del 13 al 19 de abril la Fiesta del Trompo. Dicho jolgorio tendrá lugar en la capital de la provincia, pero también efectuará actividades en Cárdenas y Colón.

Yamira Román Castellini, especialista del FCBC comentó a Girón, «Esta será su cuarta edición de manera interrumpida y entre sus objetivos se encuentra además de brindarle esparcimiento a los infantes, rescatar los juegos tradicionales cubanos«.

Concibieron en el rico y extenso programa presentaciones de proyectos infantiles, juegos de mesa, talleres, exposiciones. En el marco del evento, se premiará el concurso Pintar el trompo, en coautoría con el Centro Provincial de Artes Plásticas.

Sin embargo, la iniciativa se extenderá hacia el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño y Hogares de niños sin amparo familiar en varios municipios. La labor profiláctica no se detiene solo en lo lúdico, sino que también se convierte en compromiso social.

En el Parque de la Libertad, como locación central, mientras dure la Fiesta, se brindarán diversas ofertas gastronómicas y otros artículos propios de la labor del Fondo, como artesanías, así nos informó Omar Calistre Quiñones, especialista de actividades de la entidad auspiciadora.

Si en su casa tiene un pequeño trompo, da vueltas y vueltas sin parar, como si no se le acabara la pita, ya sabe a donde puede ir. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también