Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 770 MW en el horario pico nocturno

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 727 MW a las 20:40 horas.

La producción de energía de los 52 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4 102 MWh, con 562 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 270 MW, la demanda 2 276 MW, con 1 017 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 100 MW.

Principales incidencias

En avería: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

En mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 334 MW fuera de servicio.

Para el pico se prevé la entrada de la turbina 5 de Energás Boca de Jaruco con 20 MW y la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 70 MW.

Se prevé para el pico una disponibilidad de 1 360 MW con una demanda máxima de 3 100 MW, para un déficit de 1 740 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1770 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)