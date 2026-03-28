Unión Eléctrica prevé una afectación de 1660 MW en el pico nocturno de este sábado

La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1768 MW a las 19:20 horas.

La producción de energía de los 52 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3445 MWh, con 558 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La entidad afirma que la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1230 MW, la demanda 2250 MW, con 982 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 320 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 50 MW (en proceso de arranque), la entrada de la turbina 5 de Energás Boca de Jaruco con 20 MW y la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 70 MW.

Se prevé para el pico una disponibilidad de 1370 MW con una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 1630 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1660 MW en este horario.

(Con información de la UNE-Minem)