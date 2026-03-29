Cultura

Fallece el actor, dramaturgo y director Gilberto Subiaurt

29 de marzo de 2026 0 comment
Falleció el actor, dramaturgo y director Gilberto Subiaurt

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del actor, dramaturgo y director Gilberto Subiaurt.

Su legado artístico se forjó en importantes agrupaciones como Teatro D Sur, Teatro El Mirón Cubano, Teatro El Público y Teatro Icarón; así como en la televisión, donde participó en telenovelas, espacios de aventuras y teleteatros que forman parte de la memoria audiovisual de nuestro país.

Gilberto Subiaurt durante la celebración de sus 35 años de vida artística en la Casa de la Memoria Escénica.

Como dramaturgo, dejó una obra invaluable, destacándose títulos como Edith, la más premiada de su autoría, así como Condenados, Aire, Tierra, entre otras, las cuales fueron llevadas a escena o publicadas tanto en Cuba como en Estados Unidos. En múltiples ocasiones, asumió también la dirección de sus propias piezas, mostrando la integralidad de su talento.

Su impronta se extendió a la formación de nuevas generaciones, impartiendo clases en la Escuela Profesional de Arte, donde compartió su sabiduría y pasión por las tablas.

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del actor, dramaturgo y director Gilberto Subiaurt.

Nos unimos al dolor de sus familiares y amigos. Reciban nuestras más sentidas condolencias.

(Con información del Consejo Nacional de las Artes Escénicas)

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Sobre el autor: Granma

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