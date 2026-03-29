Cocodrilos vapuleados en el cierre de la Baseball Champions League

Los Cocodrilos de Matanzas, elenco que representó a Cuba en la tercera edición de la Baseball Champions League Américas, fueron vapuleados en el último desafío de la etapa regular del torneo por Diablos Rojos de México, con marcador de 36 anotaciones por 13.

Los dirigidos por Armando Ferrer salieron delante en el compromiso en la parte alta de la segunda entrada, tras fabricar dos anotaciones, una por cuadrangular del máscara Andrys Pérez y otra impulsada por Luis Ángel Sánchez.

Los Diablos Rojos fabricaron un racimo de ocho anotaciones en el cierre de la entrada, para darle un vuelco al marcador y sacar del box al abridor matancero Sahiel Cruz.

Los campeones de la edición precedente del certamen continuaron con su ímpetu ofensivo y añadieron otras tres en el cierre del tercer episodio.

Racimos de cuatro anotaciones en la parte baja del cuarto inning, y otras siete en el cierre de la quinta, ampliaron la diferencia a 22 carreras. En la parte alta del propio episodio, la novena de los campeones de Cuba logró pisar el home plate del estadio Alfredo Harp Helú en cuatro ocasiones, para salvar un poco la honra.

En el compromiso se conectaron un total de siete cuadrangulares, dos de ellos salidos de los bates de José Amauri Noroña y Andrys Pérez.

El conjunto mexicano aprovechó un pitcheo endeble de los cubanos que regaló 19 bases por bolas para fabricar otras 14 anotaciones en el tercio final del juego.

Por Matanzas, los más destacados a la defensiva fueron el cuarto madero Yasiel Gonzáles, con par de dobletes y tres remolques y el segundo bate Esteban Terry, quien ligó par de inatrapables.

Derrota a la cuenta de Shaiel Cruz y victoria para Edgar Navarro. Los Cocodrilos de Matanzas concluyeron su participación en el certamen con balance de una victoria y tres derrotas, relegados al cuarto escaño, solo por delante de CTBC Brothers de Taipei de China.

Diablos Rojos rivalizará en la gran final de la competición con Cane County Cougars, elenco que concluyó la ronda de todos contra todos invicto con cuatro triunfos.

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