Vigía, una editorial que no se detiene

Varias novedades marcan la producción editorial de Ediciones Vigía este 2026. Entre las propuestas de su calendario anual se encuentran títulos de poesía y artes escénicas especialmente, con la vocación artesanal que defiende la editorial yumurina desde su creación, hace casi 41 años.

Agustina Ponce, directora de la emblemática institución, comentó de qué se trata algunas de esas propuestas.“Una plaquette de Marilyn Bobes con tres poemas inéditos nombrada Tiempo de cambio y un libro de poesía, de Leonardo Sarría, titulado Cancioncitas postales. En el caso de los dos libros cuentan con los diseños de Maríalva Ríos”.

Vigía también estuvo presente en la XVI edición del Festitaller Internacional de Títeres, que se celebró en Matanzas entre el 19 y el 22 de marzo. Para la ocasión, a propósito del evento teórico Freddy Artiles, presentaron Siguiendo el rastro del pequeño príncipe.

“Un libro de Rubén Darío diseñado por Zenén Calero, que tiene la obra completa del espectáculo Un rastro en las estrellas, versión que hace Las Estaciones del Pequeño príncipe.

“Contiene también varios ensayos críticos sobre la puesta: todo lo que tiene que ver con el diseño, las actuaciones. Es una compilación, que hizo Rubén, de guion y textos que giran alrededor de la obra y dos poemas de José Manuel Espino, porque la pieza está inspirada en un poemario suyo sobre las estaciones y los planetas”.

Otras sorpresas prepara la editorial fundada por Alfredo Zaldívar en 1985 como una necesidad para publicar los libros de los jóvenes escritores matanceros. Casi 41 años después, Vigía continúa siendo una editorial de singular belleza, única en Cuba y en el mundo.