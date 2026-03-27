Unión Eléctrica prevé afectación de 1725 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1917 MW a las 20:40 horas.

La producción de energía de los 52 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3890 MWh, con 520 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1145 MW, la demanda 2330 MW, con 1210 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 396 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 1 de la CTE Ernesto Che Guevara con 60 MW y el completamiento de la CTE Guiteras con 80 MW.

Se prevé para el pico una disponibilidad de 1285 MW con una demanda máxima de 2980 MW, para un déficit de 1695 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1725 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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