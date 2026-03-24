Continúa chequeo de medidas en Matanzas ante déficit de combustible

Afectaciones en el bombeo de agua, servicios necrológicos y distribución de leche para niños, debido al déficit de combustible, trascendieron este lunes en Matanzas en el más reciente chequeo de medidas implementadas ante la contingencia energética.

En el encuentro trascendió que ocho transformadores serán trasladados hacia los municipios dando solución a averías, aunque se mantienen otros dañados—sobre todo los que afectan a uno o dos clientes—, según comunicó Kenny Cruz González, subdirector técnico de la Empresa Eléctrica provincial.

Presidida por Gilberto Antonio Pellicer Ballestero, funcionario del Comité provincial del Partido que atiende la esfera social, en la reunión se explicó también que la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) no tiene combustible en sus grupos electrógenos, por lo que solo se normalizarán las comunicaciones en la mayoría de los municipios cuando exista electricidad.

Martí, Calimete y la Ciénaga son los municipios con mayores afectaciones en los servicios necrológicos debido al déficit de combustible; mientras que en temas de salud, la situación más compleja por contagios de hepatitis la presentan Matanzas, Cárdenas y Jovellanos.

Idobaldo Díaz Martínez, coordinador de Objetivos y Programas del Gobierdo Provincial, explicó que este miércoles comenzará la distribución de la donación mexicana, en los municipios de Matanzas y Cárdenas, para los niños bajo peso y las embarazadas.

«Se le va a entregar a las embarazadas un paquete de arroz, otro de frijoles o lentejas, 2 latas de atún, una de sardina, un tubo de pasta de dientes, un jabón de baño y un paquete de leche en polvo que inicialmente solo se distribuirá en Matanzas y Ciénaga de Zapata. En el caso de los niños serán dos paquetes de arroz, dos latas de atún, un pomo de aceite, un jabón, una pasta de dientes y un paquete de leche en polvo.

«Esta entrega de realizará en una bodega por Consejo Popular, y se informará oportunamente sobre cuándo y dónde se podrán adquirir estos recursos», enfatizó Díaz Martínez.

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