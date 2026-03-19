Matanzas: Sesiona balance provincial de la ACRC

Con la presencia de la General de Brigada Delsa Esther (Teté) Puebla Viltre, Heroína de la República de Cuba, se desarrolló este jueves en Matanzas el balance provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), correspondiente al trabajo realizado durante el año 2025 y las proyecciones para el presente 2026.

El evento, presidido por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, analizó en profundidad la efectividad del trabajo patriótico-militar y la atención integral a los combatientes y sus familiares, como parte del quehacer cotidiano de la organización que agrupa a quienes defendieron con las armas la soberanía nacional.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la lectura y aprobación de un pronunciamiento de la ACRC en repudio a la nueva amenaza del presidente Donald Trump contra Cuba, en el cual los combatientes matanceros emitieron una respuesta firme y unitaria.

El documento, respaldado por unanimidad por los presentes, constituye un rechazo categórico a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, quien en los últimos días ha intensificado su retórica hostil contra la Isla, llegando a afirmar que espera tener «el honor de tomar Cuba» y que puede hacer «lo que quiera» con el país. Estas expresiones se suman a la orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a las naciones que suministren petróleo a Cuba, una medida calificada por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, como un «brutal acto de agresión».

Frente a estas nuevas agresiones, que se inscriben en una política de castigo colectivo que viola las normas internacionales, los combatientes matanceros dejaron claro su mensaje: «Aquí no se rinde nadie».

El balance permitió además trazar las líneas de trabajo para lo que resta de 2026, con énfasis en la preparación patriótico-militar de las nuevas generaciones, la atención a los combatientes y sus familiares, y el fortalecimiento de los valores revolucionarios en las comunidades.

La ACRC en Matanzas ratificó su compromiso de continuar trabajando por la unidad de los combatientes y su participación activa en las tareas de la defensa, en un contexto donde las amenazas externas se recrudecen pero la moral del pueblo cubano se mantiene intacta. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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