Devuelven implementos deportivos sustraídos a equipo de béisbol de Matanzas 

En horas de la mañana de hoy, autoridades del Ministerio del Interior en Matanzas devolvieron los implementos deportivos sustraídos al elenco local de béisbol a finales del pasado año.

La actividad, desarrollada en el estadio Victoria de Girón, contó con la presencia de los Cocodrilos de Matanzas encabezados por su director Armando Ferrer, además del director provincial de deportes José Luis Gándara Martínez.

El mayor, Yandy Iparraguirre López, instructor penal de la unidad provincial de investigaciones criminales, señaló que en la tarea de la recuperación de los medios intervinieron diferentes órganos del Minint, en conjunto con las organizaciones de masas y el pueblo matancero.

Armando Ferrer, mentor de los vigentes monarcas nacionales, expresó el reconocimiento a las autoridades inmersas en el proceso por la celeridad con la que trabajaron.

“El robo, pese a ser un golpe psicológico para los muchachos, fue un punto de inflexión que contribuyó a reforzar la confianza en conseguir el objetivo que nos trazamos desde el inicio del campeonato”.

“Lejos de amilanarnos, lo que hicimos fue trabajar más fuerte y con más ganas y, a la postre, el resultado salió sobre la grama y hoy somos los campeones de Cuba».

El capitán de los reptiles, Eduardo Blanco, añadió que es una sensación gratificante el poder recuperar sus pertenencias.

“Los implementos deportivos tienen un alto valor económico y muchos de nosotros hemos tenido los mismos desde que comenzamos en el béisbol, por lo que poder tenerlos de vuelta refuerza la confianza en nuestras autoridades que se volcaron de lleno en la tarea de recuperarlos”.

La devolución de los implementos sustraídos al conjunto de Matanzas demuestra el principio revolucionario de que hechos tan alevosos jamás quedarán impunes.