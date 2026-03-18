¡Conchita realmente «se pasó»!

Fotos: Raúl Navarro Fuentes

El ingrediente indispensable en un guateque es la música campesina, nuestra Conchita, con su sabor matancero y cubano, hizo mover al público y a los artistas en El Guateque de Pelusín. La carismática Conchita Torres es necesaria en cada escenario que reclama la música de los campos de Cuba.

En esta oportunidad, la cita fue para festejar el cumpleaños 70 de Pelusín, ese niño entrañable, aventurero y campesino, humilde, de corazón noble y una personalidad alegre y traviesa. nacido en el actual municipio de Perico al que Dora Alonso le dio el alma y Pepe Camejo, la vida.

Durante el concierto inaugural del 16 Festival Internacional de Títeres de Matanzas, efectuado en la Sala White, Rubén Darío Salazar, líder del evento, compartió una anécdota: Dora Alonso le afirmaba lo necesaria que es la mujer en la música campesina. Y Rubén lo confirmó cuando escuchó cantar por primera vez a Conchita, allá por el año 91, en una gala por el 26 de Julio. En aquella ocasión, Zenen Calero hizo el diseño de luces, tal como en este Guateque, con los colores azul, blanco y rojo. Rubén recuerda a Conchita con el pelo muy negro y una cinturita marcada, y a pesar de que ya existían Celina y Coralia, esta matancera «se pasó».

Y aunque los años haya pintado de blanco sus cabellos y su cintura ya no esté tan marcada, su hermosa voz, campesina y matancera sigue dando de qué hablar.

El cumpleaños de Pelusín se llenó de lo que tenía que llenarse: alegría, añoranza, recuerdos, reconocimientos, homenajes, júbilo, remembranzas y muchos corazones felices al estilo de la música campesina.