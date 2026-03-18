Artes visuales se suman a la fiesta titiritera en Matanzas

Durante 32 años el Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas ha sido, en años alternos, un hervidero de estrenos, agrupaciones teatrales, música, danza y artes visuales. Este 2026, aunque con un programa reajustado a las condiciones actuales del país, el FESTITIM propone varias muestras expositivas, dos de ellas inauguradas en la primera jornada del evento.

Una Isla llamada Armando, abierta al público en la biblioteca provincial Gener y Del Monte, rinde homenaje al maestro titiritero que fue Armando Morales, cómplice desde sus inicios del evento titiritero y “uno de los pocos Premios Nacionales de Teatro dedicados al teatro de títeres y para niños, como René Fernández, Zenén Calero Medina y yo”, detalló el actor y líder de Teatro de Las Estaciones, Rubén Darío Salazar Taquechel, director artístico del Festival. Doce imágenes fotográficas, desde la década de los años 60 hasta el 2000 recoge la muestra, en la que se recogen momentos trascendentales de la vida y obra de Armando Morales.

“Las emociones son muchas porque Armando Morales fue parte crucial de este evento en cada una de las ediciones en las que pudo participar e incluso si él no estaba de alguna manera siempre se le sentía porque, como heredero de los hermanos Camejo y Pepe Carril, figura importante él mismo del Teatro Nacional de Guiñol del cual llegó a ser director artístico y general, Armando trajo siempre consigo ese espíritu de maestro titiritero con el que lo recordamos infinitamente.

“Pocas personas en el mundo he conocido en el mundo titiritero cubano tan inquietas, tan provocadoras, tan salidas de lo cometido, como Armando Morales. Él venía del mundo de la plástica y se incorporó al de los títeres y ya nunca más lo abandonó. Siempre fue un pintor que hacía títeres, un escultor que hacía muñecos, un retablo vivo que se fue por toda Cuba y en cada sitio dejó su propia iluminación. “Yo creo que por ahí que podemos empezar a entender todo lo que él aportó a lo largo de su existencia. Esta exposición habla de este Armando que nunca dejó de ser Armando artista, Armando titiritero, Armando maestro. “Armando es el mejor ejemplo de maestro que he conocido porque así como respetaba lo que aprendió supo romperlos mil veces para intentar encontrar un espejo de sí mismo también nosotros pudiéramos reconocernos”, rememoró el dramaturgo, poeta, crítico y ensayista Norge Espinosa, en el momento de la inauguración.

En la Sala Pepe Camejo, sede de Teatro de Las Estaciones, por su parte, se abrió a los participantes Yo soy Pelusín del Monte, muestra resultado de la investigación de Salazar Taquechel, la cual recoge la presencia permanente de Pelusín del Monte en los retablos cubanos e internacionales y los medios audiovisuales, desde su creación por la escritora matancera Dora Alonso hasta la contemporaneidad.

Este miércoles se inaugurará la tercera de las exposiciones del XVI Festival de Títeres, Visiones en el retablo; títeres y fotografía en Matanzas, en el teatro Sauto, mientras que el jueves la galería La Vitrina, de la Casa de la Memoria Escénica, acogerá Retrospectiva del 15 FESTITIM, con imágenes del fotógrafo Adversy Alonso-