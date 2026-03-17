Desde hoy hasta el domingo, el Festitim alegrará a Matanzas

El Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas (Festitim) es un evento que nació en el Período Especial y ahora también corren tiempos muy difíciles pero no se dejará de hacer, aseguró Rubén Darío Salazar Taquechel, a cargo de la regiduría artística de la cita que comenzará hoy para extenderse hasta el domingo venidero.

Creo que dentro de todo lo que pueda pasar siempre la cultura funciona como un bálsamo, sobre todo para las edades primeras, y también para la familia, resaltó el Premio Nacional de Teatro en conversación con la Agencia Cubana de Noticias.

Es muy lindo salir a la calle, encontrarte artistas callejeros, ir a un concierto, ver que presentan un libro, ir a una galería y de todo eso habrá con más o menos luz, porque la que siempre estará viva y activa es la luz de la cultura, destacó Salazar Taquechel sin amedrentarse ante los contratiempos electroenergéticos que afronta el país.

Este martes, la Biblioteca Provincial Gener y del Monte acogerá la exposición Una isla llamada Armando, dedicada al titiritero Armando Morales, y en el Museo Farmacéutico de Matanzas sesionará un encuentro con las compañías de México y España que participarán en el Festitaller.

En la Galería El Retablo quedará expuesta la muestra Yo soy Pelusín del Monte, dedicada a los 70 años del Títere Nacional de Cuba, y en el céntrico y simbólico Parque de La Libertad de esta urbe, la compañía Noria propondrá Estampas Cubanas.

La Sala de Conciertos José White será el escenario de El Guateque de Pelusín, concierto inaugural que contará con abundantes invitados, entre ellos Olga Alonso, Raúl Valdés, la compañía infantil Gabi y Sofi, Lucelsy Fernández, Teatro de Las Estaciones y cultores del Punto Cubano.

En su edición de 2026 transcurrirá el Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas con la participación de agrupaciones de México, España y Cuba, dedicado a los 70 años de Pelusín del Monte, títere nacional de la isla, y a los 35 años de Teatro Andante.