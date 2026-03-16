A inicios de agosto de 1949, dirigidos por el coronel José Márquez Acosta, jefe de los bomberos yumurinos, un grupo de hombres de este Cuerpo, excavaban el terreno asignado para un futuro panteón en el cementerio San Carlos Borromeo.

El sábado 13 del propio mes, en una actividad en homenaje a integrantes destacados en el enfrentamiento al incendio de la ferretería Urquiza, Bea y Cía; comerciantes y compañías de la ciudad entregaban un donativo en metálico, que sería distribuido entre los 27 efectivos del cuartel; así como unos cien pesos destinados para la obra fúnebre en construcción.

El panteón, de ladrillos y concreto, con losillas blancas y negras que lo revestían, contaba con cuatro bóvedas y dos osarios. Para su ejecución se habían recibido algunos materiales donados, como los ladrillos aportados por el dueño de la funeraria Torres; aunque para su jefe Márquez la obra era fruto del “altruismo y desinterés” de los propios bomberos y el albañil ejecutor Candelario González.

El 2 de noviembre, sobre las tres de la tarde, partía una procesión desde el cuartel hacia el camposanto, tomando la calle Milanés, doblando por 24 de febrero (Dos de Mayo), para subir por Tello Lamar (Río), hasta Guachinango.

Ya en la necrópolis, en la recién terminada construcción funeraria, eran inhumados los restos de los hermanos Isidoro y Alejandro Padilla, víctimas del siniestro de la ferretería Urquiza y Bea; junto a otros integrantes del Cuerpo antes fallecidos y el padre del coronel Márquez.

Finalmente, con una ceremonia religiosa oficiada por el párroco Jenaro Suárez Muñiz, quedaba inaugurado el panteón de los bomberos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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