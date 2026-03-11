Cuba frente a Canadá: un partido por el avance en el Clásico Mundial 

El enfrentamiento entre las selecciones de béisbol de Cuba y Canadá en la etapa regular del VI Clásico Mundial mantiene a la fanaticada al tanto de cada detalle.

No es un partido más, es un choque que decide quién avanza a la siguiente ronda y quién regresa a casa con el amargo sabor de la derrota a cuestas.

Cuando se dé la voz de play ball en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, más que un partido de béisbol, ambos conjuntos librarán una guerra sin cuartel por un único objetivo.

El equipo Cuba llega al partido tras caer frente a los locales con marcador de cuatro anotaciones por una, en un duelo donde la ofensiva no pudo responder.

Antes, los antillanos habían derrotado a las novenas de Colombia y Panamá para mantenerse con opciones de un cupo en la siguiente fase.

Los norteños, por su parte, debutaron en el certamen con victoria holgada sobre la tropa cafetera de ocho carreras por dos.

En su segunda presentación no pudieron con el ímpetu de un equipo panameño que llegaba con el orgullo tocado tras las dos derrotas iniciales frente a Cuba y Puerto Rico.

De cara al cotejo, la dirección antillana comandada por el capitalino Germán Mesa anunció a su principal carta en el pitcheo, el zurdo de Pinar del Río, Liván Moinelo.

El siniestro de la más occidental de las provincias cubanas ya tiene una aparición en la competencia en la que trabajó por espacio de tres y dos tercios de entradas, no permitió carreras y ponchó a cuatro rivales.

Cabe resaltar que el Team Asere tiene a la totalidad de su staff listo para trabajar en el partido, en caso de ser necesario, y si las situaciones de juego son propicias.

El derecho Cal Quantrill, de 31 años, perteneciente a la organización de Colorado Rockies, a priori se vislumbra como la contraparte del abridor cubano.

Por Cuba, los bateadores que mejor se han comportado son el tercer bate Ariel Martínez, con tres indiscutibles en nueve turnos al bate, entre ellos un cuadrangular que remolcó tres anotaciones.

El noveno, en el orden ofensivo Yiddi Cappe, igualmente con tres inatrapables, entre ellos dos dobles y un triple como extrabases y el santiaguero Yoelkis Guibert con igual número de hits que Ariel y Cappe.

Entre tanto, por el conjunto de la hoja de Maple, resaltan madero en ristre hombres como Owen Caissie, Jared Young o Josh Naylor, todos con experiencia en el big show.

Las claves del encuentro pasan por cuanto sean capaces de avanzar los abridores y como se comporten los relevos en un torneo que sobresale por su reglamentación para los lanzadores de 65 envíos.

La mesa servida para un choque de béisbol que prometer mantener a los espectadores al filo de las butacas hasta que caiga el out 27.