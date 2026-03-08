…para tí, que tan feliz me haces… Texto y Fotos: Raúl Navarro Fuentes

Ellas, el corazón de cada día

Hoy queremos detenernos a mirarlas. No con prisa, sino con el tiempo que merecen. Ellas, las mujeres

Cubanas, que sostienen con una mano la olla de la familia y con la otra el sueño de un país mejor.

En cada foto que hoy publicamos está el reflejo de lo que muchas veces pasa desapercibido: el esfuerzo silencioso de la casa que siempre está en orden, de la comida que espera caliente, de los hijos que crecen con su cuidado. Pero también está la mujer que sale cada mañana a trabajar, que lleva sobre sus hombros la doble jornada sin perder la ternura, la paciencia ni la sonrisa.

Para nosotros los hombres, reconocerlo es muy importante, porque nos hace mirar hacia adentro y darnos cuenta de todo lo que hemos recibido sin pedir, de todo lo que hemos tenido sin merecerlo del todo.

Ellas están ahí, como madres que nos enseñaron los primeros pasos, como hermanas que nos soportaron las ocurrencias, como esposas que decidieron quedarse a nuestro lado a pesar de todo.

No hay manera de explicar la vida sin ellas. No hay hogar completo, ni pecho tranquilo, ni patria que se precie si no reconocemos que sin ellas, simplemente, no somos.

Gracias, mujer cubana, por tanto. Gracias por hacer de lo simple un acto de amor, y de lo difícil, una lección de vida.