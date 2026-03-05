Ratifica Educación en Matanzas continuidad del curso escolar ante rumores infundados

La Dirección Provincial de Educación en Matanzas desmintió categóricamente los rumores que circulan en grupos informales y redes sociales sobre una supuesta suspensión de las actividades docentes en el territorio, confirmando que todas las clases se mantienen con normalidad.

Así lo aseguró en exclusiva a la redacción de Girón: Addys Martínez Bernal, subdirectora de Educación General en la provincia, quien salió al paso de las informaciones falsas que han generado confusión entre padres, estudiantes y trabajadores del sector en la última jornada.

«La información que circula en grupos informales y espacios de redes sociales es falsa», enfatizó la funcionaria, instando a la comunidad educativa y a la población en general a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Dirección Provincial de Educación y las instituciones autorizadas.

La aclaración llega en un contexto donde, pese a las complejas condiciones energéticas que afectan al país y a la provincia, las autoridades educativas han implementado estrategias para garantizar la continuidad del proceso docente.

La Dirección Provincial de Educación reitera su compromiso de informar oportunamente sobre cualquier modificación en el cronograma escolar, siempre a través de los canales establecidos y con la transparencia que caracteriza al sistema educativo cubano. (Imagen: captura tomada de la página de Facebook de TV Yumurí/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

