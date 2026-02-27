De Cuba

Unión Eléctrica: afectación de 1776 MW

Periódico Girón 27 de febrero de 2026 0 comment
Información de la Unión Eléctrica UNE

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1867 MW a las 19:10 horas, superior a lo planificado por no entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4513 MWh, con 761 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. 

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1160 MW, la demanda 2150 MW, con 967 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW. 

Principales incidencias

  • Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.
  • Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
  • Limitaciones en la generación térmica: 443 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se espera la entrada del emplazamiento Fuel Mariel con 102 MW, la entrada de la patana de Regla con 48 MW y la patana de melones con 44 MW.

Con este pronóstico se prevé una disponibilidad de 1354 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1746 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1776 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también

El proyecto maicero que florece en Jovellanos

El proyecto maicero que florece en Jovellanos

En las tierras del municipio de Jovellanos, la Empresa Agropecuaria Vladimir I. Lenin se ha convertido en un epicentro de la innovación agrícola en Cuba LEER MÁS»

Recomendado para usted

Carlos Manuel de Céspedes. el Padre de la Patria

Céspedes, la lealtad a toda prueba

Paneles Solares instalados por CEDAI Atenas. Foto: tomada del sitio de la institución

Asumirá CEDAI Atenas montaje de nuevos kits solares en Matanzas

Embarcación de las Tropas Guardafronteras de Cuba, pertenecientes al Ministerio del Interior

Ministerio del Interior identifica a participantes de infiltración armada con fines terroristas

Periódico Girón

Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *