Unión Eléctrica: afectación de 1776 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1867 MW a las 19:10 horas, superior a lo planificado por no entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4513 MWh, con 761 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1160 MW, la demanda 2150 MW, con 967 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 443 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se espera la entrada del emplazamiento Fuel Mariel con 102 MW, la entrada de la patana de Regla con 48 MW y la patana de melones con 44 MW.

Con este pronóstico se prevé una disponibilidad de 1354 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1746 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1776 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

