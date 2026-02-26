Frank Abel Rosales a exigente examen en Montreal

El clavadista matancero Frank Abel Rosales debutará en la Copa Mundial de Montreal, Canadá, cuando comparezca en la eliminatoria del Trampolín individual a tres metros entre 29 concursantes.

Beneficiado por una beca de World Aquatics, ente rector de los deportes acuáticos a nivel global, Frank Abel ganó el trampolín a un metro durante los II Juegos Panamericanos de la Juventud Asunción 2025. Este resultado le clasificó de forma directa hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La lista de partida de la prueba en suelo canadiense muestra un nivel extraordinario. El doble subcampeón olímpico en la modalidad, el chino Zongyuan Wang, encabeza los favoritos para avanzar a la final. Junto a él aparece el actual monarca mundial y bronce bajo los cinco aros Osmar Olvera, de México, así como el colombiano Luis Felipe Uribe, sexto escaño en París 2024.

Para el yumurino constituirá un examen exigente, pues incursionará por primera vez en este tipo de escenarios a sus 20 años recién cumplidos. Para el recordista nacional juvenil (502.85 puntos), la oportunidad de rozar con lo más valioso de los saltos en el mundo llegará como un chance de crecimiento único con vistas a cotas aún más ambiciosas.

Le acompañará la también joven antillana Anisley García, finalista del circuito de las Copas Mundiales la pasada temporada. Primera figura del clavado en Cuba, Anisley estará inmersa en las clasificatorias del Trampolín a tres metros y la Plataforma. En ambas lides competirá codo a codo con medallistas olímpicas y mundiales, de la talla de la china Yiwen Chen y la australiana Maddison Keeney, oro y plata en la capital francesa.

La Copa Mundial en Montreal, del 26 de febrero al primero de marzo, da comienzo a la actual campaña. La urbe canadiense es una sede reconocida para eventos deportivos mundiales, incluidos los Juegos Olímpicos de 1976 y el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en 2005.

Luego, la ciudad mexicana de Zapopan acogerá la segunda parada, prevista del 5 al 8 de marzo. Allí también aparecen inscritos ambos cubanos, en el afán de posicionarse entre los 12 mejores de sus especialidades, los que aseguran espacio en la Super Final de la Copa Mundial, pactada del primero al 3 de mayo en Pekín, China. (Por Carlos Manuel Bernal López/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

