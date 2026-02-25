Se prevén 1790 MW de máxima afectación

En el día de ayer, según informa la UNE, se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1750 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4969 MWh, con 800 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1175 MW, la demanda 1586 MW, con 443 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 750 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 411 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se espera la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 65 MW (en proceso de arranque).

Con este pronóstico se prevé una disponibilidad de 1240 MW con una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 1760 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1790 MW en este horario.

