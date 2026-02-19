Política

Matanzas: chequeo diario de medidas ante contingencia energética

Continúa en Matanzas chequeo diario de medidas ante contingencia energética. Foto: Humberto Fuentes Rodríguez

En horas de la tarde de este miércoles las principales autoridades gubernamentales y partidistas de la provincia de Matanzas volvieron a analizar, como se ha hecho usual en la última semana, la situación de los municipios en el escenario de contingencia energética extrema que atraviesa el país.

«Hay que aliviar al pueblo en todo lo que no depende del bloqueo», expresó Norma Llerena Pérez, miembro del Buró Provincial del Partido, en referencia a la morosidad de los territorios en la toma de decisiones locales y la tramitación de necesidades hacia la provincia; en ocasiones, ha existido el transporte y no se ha aprovechado porque no se informó oportunamente la falta del recurso.

La negativa a hacer uso del comercio electrónico, ya sea por parte de entidades estatales o no estales, fue otro de los temas abordados en la reunión; la solución está en la toma de medidas con los incumplidores, lo cual no se aplica por ineficiencia o complicidad de las autoridades pertinentes.

Persisten roturas de los sistemas de abastecimiento de agua en varios municipios de la provincia, con situaciones críticas en Perico, Pedro Betancourt, Unión de Reyes, Limonar y Jovellanos; a este último se trasladará una brigada de Acueducto y Alcantarillado provincial este jueves.

Trascendió que Pedro Betancourt es el único territorio de la provincia que no ha comenzado el pago a jubilados; atraso que incide negativamente en uno de los sectores más desfavorecidos de la población.

Asimismo, se realizó un llamado a emplear medios de tracción animal para la recogida de basura en las localidades donde sea posible, y así aliviar de alguna forma la contaminación imperante.

Por último, se realizó un reconocimiento al esfuerzo de Transporte Provincial y Taxis Matanzas, pues, aun en tan difíciles condiciones, no se ha detenido el traslado de pacientes dializados y oncopediátricos.

