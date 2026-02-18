Juventud Martiana: un legado para el futuro

“¿Y si hacemos un boletín digital; uno propio?”.

Juventud Martiana vio la luz por primera vez el 28 de enero de 2025 como medio de prensa oficial del Movimiento Juvenil Martiano (MJM) en la provincia. Surgió con el objetivo de ganar un espacio en las redes sociales para difundir las acciones de la organización en el territorio y, de esta forma, incorporar más jóvenes a su membresía.

El boletín trasciende su origen matancero; desde el inicio, extendió sus raíces por toda la Isla. Hoy, se nutre del talento de estudiantes de diversas partes del país y las puertas están abiertas a todos los que deseen sumar su voz.

La revista cuenta con secciones originales que buscan no solo impulsar el pensamiento del más universal de los cubanos. Décimas, poesía, cultura, deporte, crónicas, entrevistas, fotorreportajes, son algunas de las directrices que proporcionan una mirada diferente a las nuevas generaciones, además de estimular la creación literaria y artística.

Su Consejo Editorial trabaja con fuerza para capturar a los lectores y representar la realidad de la juventud desde las disímiles situaciones que coexisten en Cuba, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista.

En los últimos dos meses del pasado año, el MJM llevó a cabo una intensa campaña para presentar el proyecto en centros preuniversitarios como parte de las actividades por el 55 aniversario de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM). Esta acción se extendió a las universidades, la Circunscripción 78 de Pastorita y el Museo de la Ruta del Esclavo. Las presentaciones continuaron a inicios de 2026 en conmemoración de su primer onomástico.

El canal de Telegram del Movimiento Juvenil Martiano en Matanzas actúa como núcleo de comunicación, que se complementa a través de su presencia activa en Facebook, Instagram, Threads, Whatsapp y la plataforma Patria Libros. Mensualmente se publica un volumen en formato PDF para que las personas tengan la posibilidad de descargarlo.

En cuatro ocasiones, gracias a la colaboración del IPVCE Carlos Marx, fue posible su edición en soporte físico a una escala mínima, debido a la escasez de recursos que atraviesa la nación.

La Juventud Martiana, tras los pasos del Apóstol, obra con ímpetu para transmitir las enseñanzas de ese gran maestro y construir con sus ideas y la sagacidad de los jóvenes un legado para el futuro.