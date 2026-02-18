Instructor de Arte: Un homenaje al quehacer diario y el amor depositado

La inauguración del Salón Olga Alonso y el espacio La Casa de Todos figuraron entre las propuestas incluidas hoy, en el amplio programa previsto en ocasión del Día del Instructor de Arte, para homenajear a aquellos que depositan entrega y amor en su quehacer diario.

Una ofrenda floral depositada por Eddi Martínez Tabares, presidente provincial de la Brigada José Martí (BJM) y Gabriel Suárez Aljovin, director del Centro Provincial de Casas de Cultura en el monumento al Apóstol erigido en el céntrico Parque de la Libertad, devino muestra del compromiso de los instructores de arte de regar la semilla plantada por el Héroe Nacional, José Martí.

En la Sala de Conciertos José White tuvo lugar el acto nacional, dedicado además a recordar la labor de Olga Alonso, desde las presentaciones de Miriam Muñoz, los proyectos X Amor a mi Raíz, Aché y la Compañía Danzaria Donaire, así como el Coro de Instructores de Arte.

Según informó Eddi Tabares Daniel, presidente provincial de la BJM, el Salón de Artes Plásticas Olga Alonso procurará mostrar desde la virtualidad la obra inédita de instructores de Matanzas, sustentada en temas como el diálogo con la identidad, la comunidad y la enseñanza artística.

Con el espacio la Casa de Todos culminó la jornada de festejos dispuesta a reconocer la labor que inspirados en el legado de instructores como Olga Alonso, realizan en escuelas y comunidades los frutos de uno de los programas gestados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El Día del Instructor de Arte fue instituído en Cuba el 18 de febrero en homenaje y reconocimiento al trabajo desarrollado por Olga Alonso, una de las primeras en responder al llamado de Fidel Castro a que los jóvenes se incorporaran a estudiar arte, para después ir a los lugares más intrincados del país a enseñar a sus pobladores.

