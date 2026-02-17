Consejo de Gobierno Provincial señala deficiencias en gestión de Acueducto y Alcantarillado

A la rendición de cuentas de la dirección territorial de Acueducto y Alcantarillado, el cierre de la economía y el presupuesto en 2025, así como otros temas de vital importancia para la población, estuvo dedicada la sesión de febrero del Consejo Provincial del Gobierno del Poder Popular en Matanzas.

Se analizó la situación de municipios como Perico, donde el 60 % de la población no tiene agua desde hace varios meses, en aras de buscar soluciones lo más inmediatas posibles a tan sensible necesidad.

Guillermo Cué Lugo, director general de Acueducto y Alcantarillado, reconoció los señalamientos como graves problemas que afectan al pueblo y anunció el montaje de 12 nuevas bombas de agua en zonas críticas.

Asimismo, el directivo realizó un llamado a evitar las roturas mediante la vigilancia constante de los equipos, pues se ha demostrado que algunos de los casos reincidentes responden a violaciones en el servicio de custodia.

La gobernadora de la provincia, Marieta Poey Zamora, insistió en la necesidad de buscar alternativas de compra de aparatos de bombeo, pues las vías tradicionales cada vez son más difíciles, y llamó a resolver la mayor parte de los inconvenientes desde los propios territorios, debido a la demora de traslado de las brigadas desde la cabecera provincial.

En otro orden de asuntos, Matanzas cerró el 2025 con un escenario económico y presupuestario similar al de igual fecha del año anterior, y volvió a relucir la tan nociva práctica por parte de numerosas entidades, en este caso 26, que no entregaron sus informes y por tanto quedaron fuera de la estadística.

Lázaro Vicente Suárez Navarro, vicegobernador provincial, señaló además el hecho de que quienes sí informaron los resultados dejaron de entregar, premeditadamente o no, más de 300 modelos de indicadores, entre ellos el de empleo y remuneración, evadido por más del 60 % de las entidades conveniadas.

Matanzas inicia el 2026 en un escenario complejo, donde las soluciones deben buscarse desde la base y la creatividad a la hora de encontrar posibilidades de exportación, importación, encadenamientos productivos e ingreso de divisas definirá la supervivencia de los territorios.