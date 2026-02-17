Autoridades matanceras evalúan situación de los municipios para enfrentar el desabastecimiento de combustibles

Autoridades del Gobierno y el Partido de Matanzas analizaron hoy la situación económica y social de los municipios del territorio, así como sus potencialidades de cara a las nuevas medidas aprobadas para enfrentar el desabastecimiento de combustibles.

Se dará prioridad a la producción agrícola en cada localidad para lo que deberá identificarse toda la fuerza de trabajo disponible. Una medida que responde a la directiva nacional de suplir la demanda de alimento con la producción municipal.

El Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, realizó un llamado a identificar a las personas y familias en mayor estado de vulnerabilidad, en aras de garantizarles la alimentación y brindarles apoyo económico.

Cada localidad debe contar con un centro de elaboración y venta de alimentos cocinados, a costos razonables, para apoyar a la población en medio de las actuales contingencias y las autoridades municipales deben verificar el control de los precios.

Se ingresará a todos los pacientes de hemodiálisis que sean de las cabeceras municipales que no cuenten con hospitales equipados para su tratamiento. La administración de los centros de salud garantizará la alimentación de los ingresados.

Se mantienen los viajes subsidiados a pacientes priorizados, cuyo tratamiento requiera traslado hacia La Habana. Los servicios médicos y el combustible para las ambulancias serán priorizados.

La Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social orientó un levantamiento de toda la fuerza laboral en los municipios. Los centros laborales mantendrán solo los empleados necesarios en oficinas, se fomentara el teletrabajo, de ser posible, y el empleo a distancia para evitar traslados innecesarios. Se ajustará la jornada laboral y se reducirán cuestiones burocráticas relacionadas con la presencialidad.

Continúa la distribución de los productos de la canasta familiar normada pendientes del año pasado. En este sentido los municipios más retrasados son Pedro Betancourt, Martí, Calimete y Perico.

La provincia atraviesa una compleja situación con el servicio eléctrico, con cien transformadores dañandos y se realizan acciones en Jovellanos, Perico y Unión de Reyes para solucionar afectaciones relacionadas con el abastecimiento de agua.

El Polo Turístico de Varadero llevará a cabo un proceso de reubicación de sus trabajadores debido a la reducción de la ocupación hotelera provocada por las presiones del gobierno de Estados Unidos.