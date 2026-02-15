En Fotos: Matanzas celebra su corona

Fotos: Izet Morales Rodríguez y Raúl Navarro Fuentes

El concierto que esta noche le regalaran Mariachi Los Coyotes a los enamorados congregados en el Parque de La Libertad tuvo un cierre inusual con la llegada de los peñistas y fanáticos que asistieron a la Final de la 64 Serie Nacional de Béisbol, donde los Cocodrilos de Matanzas se coronaron campeones.

Al ritmo de la música y la algarabía de los aficionados al deporte nacional, los matanceros celebraron la victoria y la corona, mientras hacían un llamado a participar en el recibimiento del equipo yumurino en la mañana de este domingo 15 de febrero. Cámara en mano, nuestros fotógrafos capturaron algunos instantes de esta celebración espontánea