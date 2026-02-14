Matanzas alza el título de la 64 SNB

Los Cocodrilos de Matanzas no dejaron margen a la duda. Con una victoria contundente por nocaut de 11 carreras por cero sobre Las Tunas, sellaron la barrida en la final de la 64 Serie Nacional de Béisbol y reafirmaron su dominio en el panorama beisbolero cubano. El título llegó por la vía rápida y con autoridad.

Desde el primer inning, la ofensiva yumurina marcó territorio. Ocho imparables consecutivos, la tanda completa desfilando por el plato sin out y tres lanzadores rivales obligados a trabajar en apenas la primera entrada dibujaron el guion del partido. En ese arranque, los saurios fabricaron siete carreras que dejaron el choque prácticamente sentenciado.

Lejos de bajar el ritmo, Matanzas volvió a la carga en el segundo episodio. Un cuadrangular de Ariel Martínez amplió la ventaja, acompañado por imparables de Eduardo Blanco, Andrys Pérez y José Noroña. El ataque fue constante, sin concesiones, castigando cada envío y explotando cualquier fisura del pitcheo tunero.

En el montículo, Yamichel Pérez asumió la responsabilidad del cuarto desafío y respondió con solvencia. Respaldado por una ofensiva que bateó sin límites, el zurdo controló las acciones y condujo el triunfo definitivo que aseguró la corona.

La barrida en la final no solo confirma la superioridad mostrada durante la postemporada, sino que consolida a los Cocodrilos como referencia obligada del béisbol cubano actual. Matanzas cerró la serie a su manera: con bateo oportuno, pitcheo efectivo y un mensaje claro de hegemonía.