La Ermita de Monserrate, 16 años ofreciendo arte

A 150 años de su construcción, la Ermita de Monserrate celebra 16 años de haber reabierto sus puertas al público tras un proceso de restauración. De estilo neoclásico, con elementos propios de la arquitectura cubana de los siglos XVIII y XIX, se yergue en lo alto de la ciudad. Desde allí se contemplan los hermosos paisajes del Valle de Yumurí y la ciudad de Matanzas con su bahía.

Desde el 14 de febrero de 2010, la Ermita de Monserrate ha enarbolado la bandera de la excelencia cultural. Es una obra arquitectónica multipremiada en Cuba y en el extranjero.

En la Ermita se han fomentado varios géneros culturales; es un recinto para las artes, la amistad y el amor. Allí, el canto lírico tiene su espacio los segundos sábados de cada mes con la presentación de la Compañía Atenas Classic, agrupación que cumple seis años de su primera presentación en este escenario.

La fotografía fue una de las primeras acciones de valor añadido que se incorporó a los servicios de la Ermita. En su galería Bartolomé Borrell han expuesto sus obras no pocos fotógrafos a lo largo de estos años. Y precisamente se escoge esta fecha para inaugurar la exposición La Colla, con curaduría de Frank Alexis García Sosa, es una muestra de varios fotógrafos matanceros donde se reúnen imágenes de la Fiesta de la Colla, celebración de origen catalán que, desde hace más de 150 años, tiene lugar cada diciembre.

Son muchas las personas y artistas que han contribuido a que perduren las tradiciones y el funcionamiento de tan emblemática institución, bajo la tutela de Milvia Rivero. Las Gracias a todos!