Matanzas golpea primero en la final con ofensiva demoledora

Los Cocodrilos salieron decididos a marcar territorio desde el primer lanzamiento. Con una ofensiva contundente y sin titubeos, Matanzas fabricó un amplio marcador de 8 carreras por 3 en las primeras instancias del choque inicial de la final ante Las Tunas, dejando claro que no estaba dispuesto a especular.

El receptor Andrys Pérez confirmó su excelente momento ofensivo. El máscara matancero se fue de 4-3 y comandó el ataque con autoridad, mostrando seguridad en el plato y aprovechando cada oportunidad para producir. Su rendimiento fue clave en el despegue temprano de los yumurinos.

El batazo de mayor impacto llegó del madero de Aníbal Medina, quien desapareció la pelota con dos hombres en circulación. El cuadrangular amplió la ventaja y terminó de inclinar el partido a favor de los dirigidos por Armando Ferrer, que no bajaron la intensidad tras el batazo largo.

En defensa, Juan Miguel Martínez tuvo una noche sobresaliente. El torpedero resolvió conexiones complicadas, completó jugadas de alto grado de dificultad y participó en doble plays decisivos, respaldando el trabajo del zurdo de Martí, Yoanis Yera. El abridor consiguió la victoria, aunque no mostró el control habitual al conceder tres bases por bolas en cinco entradas completas.

Con este juego, Yera alcanza su décima tercera victoria en postemporada y se proclama como el lanzador zurdo con más juegos ganados en Playoffs. Por su parte, Las Tunas no logró sostener el empuje ofensivo rival. La defensa falló en momentos claves, cometió un par de errores que costaron carreras y obligó a mover al lanzador abridor desde el tercer inning. A pesar de que los leñadores amenazaron en la novena entrada tras descontrol en el pitcheo del cerrador Roylan Averohff, quien fue sustituido por Silvio Iturralde, Matanzas aprovechó cada fisura y dio el primer golpe en la serie por el título.