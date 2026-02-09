¡Matanzas campeón! Sí, tras un juego de infartos Los Cocodrilos devoraron a los leones y en su mismísima guarida. Contra todo pronóstico, en un desafío que parecía sentenciado a favor de los capitalinos, el noveno inning reactivó la llama en la porfía que le dio el boleto al equipo matancero para la final.

Con razón dicen los viejos fanáticos del deporte nacional que en cuestiones de pelota nada está seguro hasta el último out, porque puede suceder que, a uno de la victoria, el “perdedor” le dé un vuelco al asunto y cualquier rolling saque sustos y lleve a extra inning. ¡Y mira qué sustos!

Cuando se hizo pública la determinación de que, a causa del marcado déficit de combustible, los equipos no se movieran de sede y todos los juegos que restaban se desarrollaran en un mismo lugar, muchos temieron por la suerte de Los Cocodrilos, porque nunca será igual disputar un desafío en tu tierra, con tu gente aplaudiéndote los triunfos y apoyándote en las “bajas”; que hacerlo en la zona de confort del contrario, y más si se trata de un rival tan fuerte y seguido como Industriales.

Después de dos juegos anotados a su favor en el Victoria de Girón, las dos derrotas en el estadio Latinoamericano pusieron los pelos de punta. Luego se respiró en el quinto encuentro (aunque el marcador estuvo cerrado) y esta tarde de domingo los matanceros cerraron con broche de oro su participación en la semifinal de la edición 64 de la Serie Nacional de Beisbol.

Un marcador 9-3 en el noveno casi daba por sentada la victoria azul, pero el ímpetu, el amor por el béisbol y la determinación por defender la camiseta roja hasta el final, no permitió rendiciones antes de tiempo. Otro noveno inning que se vuelve trascendente en la historia del deporte de las bolas y los strike; y un Matanzas que sigue dando muestras de su valía.

La victoria la decidió otro jonrón con bases llenas que se inmortalizará en la historia del deporte, salido en la décima entrada del madero de José Amaury Noroña, uno de los ángeles guardianes de Los Cocodrilos.

Este domingo se disfrutó béisbol, a pesar de los apagones; hubo desconocidos que se unieron y gritaron frente a una pantalla; vecinos, en puntillas, que superaron altas cercas para compartir la cobertura de un móvil; y hasta dicen que por varias partes de La Habana hubo quien se atrevió a desbordar euforia ante las anotaciones de los matanceros, aun cuando estaba en territorio industrialista.

No hubo obstáculo posible que pudiera atentar contra el deleite de un digno juego de semifinal, de esos que hacen olvidar hasta las penas más grandes y pueden convertir a media Isla en un hervidero de emociones. Ni tampoco lo habrá cuando se discuta la final, que se prevé realizar en un terreno neutral; porque aunque lastimosamente, debido a la situación que atraviesa el país, los equipos no tendrán todo el apoyo soñado de sus aficiones en sus terrenos, la pasión por el deporte nacional supera barreras, fronteras y enciende luces en oscuridades y sombras.

Cuando Los Cocodrilos vuelvan al terreno también estarán de vuelta las algarabías aunque dependan de megas, las polémicas, los enojos tras errores, las promesas de dejar la piel en cada jugada y los sueños que visten de rojo y se vaticinan victorias. De seguro se paralizará cada rincón de esta provincia, porque en cuestiones de béisbol, los tuyos siempre serán los campeones y con ellos, hasta el final. (Foto: tomada del perfil de Facebook de Maxdiel Fernandez Periodista/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

