Nuevas ambulancias prestarán servicio en la provincia

Tres nuevas ambulancias marca Fotón comenzarán a prestar servicios próximamente en la provincia de Matanzas como parte del programa de mejoramiento de los servicios de urgencias médicas en el país.

Con esta incorporación, destinada a las bases territoriales de Cárdenas, Matanzas y Jovellanos suman 16 carros en funcionamiento en el territorio matancero.

Precisó la doctora Yamira López García, directora provincial de Salud que otro grupo se encuentra en reparación para su posterior puesta en marcha, lo cual aumentará el coeficiente de disponibilidad técnica.

Informó la directiva que también existen tres vehículos similares a los recién llegados en explotación en las bases de Colón, Jagüey Grande y Cárdenas.

«Las bases de Matanzas y Cárdenas incluyen territorios de mucha demanda, en el caso de este último presta servicio a Varadero, Martí y Cárdenas con su hospital territorial. Matanzas tiene, además de su población, Unión de Reyes y Limonar, los hospitales provinciales y las demandas hacia la ciudad de La Habana de pacientes para especialidades como Cardiología Intervencionista de adulto y Pediatría, así como Oncología Pediátrica, entre otras demandas hacia los Institutos.

En el caso de Jovellanos, que presta servicio a Pedro Betancourt, solo contaba con una ambulancia en regular estado.

Aclara López García que todas las ambulancias del sistema son rectoradas por un centro coordinador provincial que gestiona las demandas según la prioridad, teniendo en cuenta el estado de los pacientes y los algoritmos de rescates establecidos internacionalmente. (Por: Jessica Acevedo)

Listas para su funcionamiento nuevas ambulancias matanceras

Con gran alegría fueron recibidas este sábado en Matanzas las tres nuevas ambulancias marca Foton, que forman parte de las 50 llegadas recientemente al país.

«Las normas internacionales de los sistemas integrados de urgencias médicas (SIUM) establecen un coeficiente que, en el caso de la provincia y sus 600 000 habitantes, debía ser de 54 ambulancias. Si bien estamos conscientes de que incrementar a 16 ambulancias aún no es suficiente, esto se traduce en una mayor cantidad y mejor calidad en la atención de urgencias y emergencias», refirió Yamira López García, directora provincial de Salud en Matanzas.

«Se traduce en un gran beneficio para el pueblo porque es una ayuda más, que nos permite llegar más rápido cuando se necesite, estar más cerca del lugar del accidente y garantizar un mejor traslado de pacientes. Las ambulancias están equipadas con equipos de emergencia como monitor, ventilador y lo necesario para entubar y asistir en el traslado de pacientes graves», refirió Yofrén Sánchez Dorrego, jefe de Transporte del SIUM en Jovellanos.

«Para la población cardenense esta ambulancia significa mucho: es brindar un mejor servicio con todos los equipos que llevan, para así evitar que el paciente sufra paradas cardiorrespiratorias u otras complicaciones según la patología que presente», refirió el licenciado Luis Pinillo Hernández, supervisor de Enfermería del SIUM en Cárdenas.

La directora provincial de Salud comentó que durante los próximos meses deben llegar a la provincia otras tres ambulancias. «En este caso serían eléctricas, mejorando así el coeficiente de disponibilidad.

«Independientemente de que las bases son territoriales, hay un centro coordinador provincial de urgencias, el cual también está recibiendo una readecuación de su espacio físico y de su tecnología. Su revitalización favorece una mejor coordinación de cada uno de los casos, según precisamente los algoritmos y las prioridades que estos mismos algoritmos establecen para dar respuesta. Estamos trabajando para que nuestra gestión sea cada vez más eficiente, eliminando todos aquellos obstáculos que, desde el punto de vista subjetivo y organizativo, sabemos que se pueden modificar». (Por: Ana Cristina Rodríguez Pérez)

