Con el objetivo de evaluar de manera crítica el trabajo realizado durante el año 2025 y definir los compromisos de trabajo del territorio para 2026, este miércoles los municipios de Calimete y Colón efectuaron el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido.

Ambas reuniones, presididas por el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, sus líderes en cada territorio y otros funcionarios gubernamentales, responden a la necesidad del país de reanimar la economía y fortalecer la defensa nacional en un contexto complejo, donde cada paso debe ser bien sopesado en aras de obtener resultados satisfactorios.

María Caridad Puig Martínez, primera secretaria del Comité municipal en Calimete, se refirió a los avances y dificultades de su municipio durante el pasado año.

En cuanto a los primeros, resaltó el decrecimiento del delito general y contra el ganado, y el completamiento de cargos administrativos y trabajadores sociales en los consejos populares y circunscripciones; sin embargo, persisten incumplimientos en los planes de producción de granos y azúcar, la construcción de viviendas y las exportaciones.

Con vistas a 2026, las líneas de trabajo de Calimete estarán enfocadas en la producción para consumo propio y la tan necesaria exportación de productos como el carbón; la consolidación del proyecto de desarrollo local «Hanábana», como destino de turismo histórico y ecológico; el fortalecimiento del programa cañero azucarero y, algo novedoso en el territorio, la inserción en la industria de la miel de abejas.

Asimismo, se intenciona la puesta en funcionamiento del turbogenerador del central Jesús Sablón Moreno y el cambio paulatino a matrices energéticas por fuentes renovables de energía de cinco entidades que sostienen servicios principales a la población en el municipio: el policlínico Tamara Bunke, la panadería La Nueva Cubana y los bombeos de agua de las comunidades de Amarillas, Calimete y Manguito.

Sabines Lorenzo insistió en la necesidad del autoabastecimiento territorial, los encadenamientos productivos y la captación de divisas.

«Hay que cambiar la mentalidad y transformar el sistema de trabajo. Los compromisos no pueden ser simplemente cumplir el plan y el presupuesto; hay que proponerse metas mayores, con fecha y responsables, para consolidar el desarrollo por y para el municipio», destacó el también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

«Los tiempos son distintos, así que hay que actuar distinto», afirmó Roberto Cárdenas Pomares, primer secretario del Partido en el territorio colombino, quien enumeró los compromisos del municipio para el trabajo en el presente año, con énfasis en el aumento de productos exportables, el autoconsumo y el tránsito hacia las fuentes renovables de energía, del cual la sucursal de Bandec en el territorio es pionera.

Asimismo, se priorizará el rescate de obras sociales y áreas recreativas, así como el embellecimiento e higienización del municipio en saludo al 190 aniversario de su ciudad cabecera.

Sabines Lorenzo señaló el hecho de que algunos de los indicadores propuestos no están en correspondencia con las potencialidades de un territorio que cuenta con tres empresas agroindustriales y varias unidades empresariales de base en proceso de convertirse en mipymes estatales; «Colón debe adaptarse a un escenario difícil donde los municipios solo consumirán lo que sean capaces de producir», reflexionó.

Como parte de las medidas implementadas por el país para sortear la crisis, los territorios poseerán más facultades y responsabilidades, en un proceso de descentralización donde la espera por recursos estatales ya no será una excusa válida a la hora de rendir cuentas con respecto a las numerosas insatisfacciones de la población.

Lea también