Homenajean a mártires de El Morrillo en Matanzas

A 91 años de la traición cegadora de dos vidas imprescindibles, y en el lugar y fecha exactos de su pérdida, este viernes aconteció en Matanzas el homenaje a Antonio Guiteras y Carlos Aponte en un aniversario más del combate de El Morrillo.

Presidieron el acto las principales autoridades de la provincia, encabezadas por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Mario Sabines Lorenzo y Marieta Poey Zamora, primer secretario del Partido provincial y gobernadora del territorio, respectivamente.

Con la presencia, además de funcionarios, estudiantes, combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, así como de trabajadores de la Empresa Eléctrica, heredera del ideario fundacional de Tony Guiteras, y la Central Termoeléctrica nombrada en honor al mártir, se efectuó una ofrenda floral a los pies del monumento a los caídos.

El pionero Damián Thiago Pérez González declamó el poema Dos hombres, un corazón, y la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en la provincia, Anika González Acosta, expresó, entre otras ideas, cómo el sacrificio de los mártires homenajeados «nos inspira a seguir luchando por un futuro mejor, no rendirnos ante la adversidad y mantener viva la esperanza de la resistencia».

Sabines Lorenzo aprovechó la ocasión para realizar un paneo sobre la situación actual de Matanzas y el país; «hoy nos corresponde a nosotros enarbolar sus banderas, sus valores, sus objetivos, que no es otra cosa que mantener una Cuba libre e independiente; ponernos de acuerdo sobre cuál es el futuro que queremos, cuál es la libertad que queremos y cuál es la prosperidad que queremos», afirmó.

En la madrugada del 8 de mayo de 1935, Antonio Guiteras, Carlos Aponte y otros miembros de La Joven Cuba intentaron escapar de la represión batistiana mediante una salida clandestina desde El Morrillo, en la desembocadura del río Canímar, Matanzas, frustrada por la delación de Carmelo González, amigo de la infancia de Tony y supuesto cómplice de la extracción, quien sería ajusticiado exactamente un año después. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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