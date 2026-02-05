Los Arabos: efectúan Pleno del Partido

La soberanía alimentaria como tarea de orden en Los Arabos, las fortalezas y desafíos en sectores claves de la economía, el programa cañero y la captación de divisas; fueron algunos de los temas analizados este jueves en el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido de dicho territorio, que estuvo presidido por el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo.

Según sobresalió en el encuentro, en 2025 el municipio cumplió con el plan de las campañas de frío e incrementó en la producción de arroz, mientras que incumplimientos se evidenciaron en la circulación mercantil minorista. De las cuatro empresas del territorio, tres cerraron el año con pérdidas significativas.

De ahí que crecer en producciones agrícolas y en módulos pecuarios, donde se fomente la cría de ganado ovino; promover proyectos de desarrollo local y encadenamientos productivos; y el cambio de la matriz energética con un mayor empleo de paneles solares, se encuentre entre las prioridades del municipio este 2026.

«A finales de febrero tenemos previsto exportar el primer contenedor de carbón. Por medio de Sanidad Vegetal y el proyecto Cuba Fruta trabajamos en la certificación de 200 hectáreas de cultivo de piña, con vistas a lograr la exportación de la hoja de la piña, uno de los renglones que puede producir divisa para el territorio», refirió Ángel Luis Pérez Rodríguez, director de la Empresa Agroindustrial Los Arabos, sobre las proyecciones en este 2026 de la unidad, una de las que mayores pérdidas reportó el pasado año.

Por su parte, Rafael Yadil Carnet Castillo, director general de la Empresa Agroindustrial Azucarera Mario Muñoz, se centró en las estrategias de la entidad ante la imposibilidad nuevamente de producir meladura, lo que conlleva un mayor enfoque en la producción de alimentos, por ello ya habilitan áreas cultivables, dos espejos de agua para la siembra de alevines y comenzaron con el arrendamiento de equipos.

Los miembros del Pleno e invitados también abordaron sobre cómo consolidar y desarrollar políticas sociales, garantizando la atención a vulnerables, y fortalecer el Programa Materno-Infantil. En este sentido resaltó la creación de un centro de cuidados de abuelos en una CPA y la próxima inauguración de tres centros de cuidados para infantes en unidades productoras, para que las madres puedan vincularse al trabajo.

Lograr que más del 60 % de los militantes de la UJC (con requisitos) ingresen al Partido, fortalecer las estructuras partidistas en las mipymes, mayor interacción con cuentas líderes en la plataforma X y el completamiento de las estructuras de dirección de la FMC y CDR en la base, fueron algunas de las proyecciones desde lo político-ideológico para el presente año.

Para la gestión de la ciencia e innovación de la comunicación social y la transformación digital en aras de impulsar las esferas de desarrollo y perfeccionar la gestión de Gobierno, se propuso aprobar una incubadora de proyectos, además de elevar la interacción con el Portal del Ciudadano.

El Primer Secretario del Partido en Matanzas enfatizó en la importancia de que la totalidad de las empresas y entidades del municipio produzcan sus alimentos, de ahí que recalcó, como prioridad, la entrega de tierras para autoconsumo, y también para la población que las demande: «Si alguien quiere tierra para producir comida hay que dársela».

Sabines Lorenzo hizo especial hincapié en la necesidad de que cada municipio logre autonomía y capacidad de desarrollo. «Aquí se va a comer lo que ustedes produzcan y generar lo que generen».

«¿Podemos salir de esta situación? Sí, podemos. Pero para eso tenemos que pensar y actuar distinto, dejar afuera la burocracia, la demagogia y los estilos arcaicos de hablar mucho y hacer poco cuando lo que se impone es lo contrario», aseguró.

