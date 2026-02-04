De Matanzas

Los Cinco Grandes: una oportunidad para el deporte universitario 

4 de febrero de 2026 0 comment
Con el objetivo de promover el disfrute y la recreación a través del deporte, la Universidad de Matanzas acogerá del 23 al 26 de febrero la reedición del torneo de voleibol masculino “Los cinco grandes”.

Como particularidades de la competición están que los partidos se desarrollarán en el horario de la tarde, una vez concluido el horario docente de la sesión matutina, y se efectuará un Juego de las Estrellas con los mejores exponentes de la fase clasificatoria.

El campeonato de voleibol universitario es una respuesta de la Federación Estudiantil Universitaria y el consejo de dirección de la academia a un reclamo del estudiantado.

“Buscamos que los estudiantes tengan un espacio donde confraternizar y poner en práctica las habilidades deportivas que tengan”, resaltó Lizz Claudia Vega Barani, secretaria de deportes del FEU en Matanzas.

“Para participar, cada equipo tendrá que presentar una nómina con como mínimo seis jugadores que no necesariamente tienen que estudiar en la universidad”.

Durante tres días, la comunidad universitaria se moverá al compás de remates, bloqueos y recibos con la segunda edición de “Los Cinco Grandes”.

