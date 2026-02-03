Se prevé 1880 MW de máxima afectación

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante 23 horas con 07 minutos, quedando todo restablecido a las 02:18 horas de la madrugada de hoy, comenzando a afectar nuevamente el servicio eléctrico a las 04:38 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1968 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2959 MWh, con 513 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1060 MW, la demanda 1690 MW, con 750 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 980 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la CTE Antonio Guiteras.

Limitaciones en la generación térmica: 341 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 80 MW y la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 60 MW (ambas en proceso de arranque).

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1200 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1850 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1880 MW en este horario.

Lea también