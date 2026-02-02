Economía

Unión Eléctrica estima afectación de 1880 MW

Información de la Unión Eléctrica UNE

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas y se mantuvo afectado hasta las 03:47 de la madrugada de hoy, comenzando a afectar nuevamente a las 04:40. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1908 MW a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1928 MWh, con 330 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1110 MW, la demanda 1866 MW, con 756 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1050 MW.

Principales incidencias

  • Avería: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.
  • Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la CTE Antonio Guiteras.
  • Limitaciones en la generación térmica: 412 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté (en proceso de arranque) con 40MW.

Para el pico se prevé una disponibilidad de 1150 MW con una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 1850 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1880 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

