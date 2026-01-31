Martí vive en la infancia: homenaje desde el Proyecto San Agustín

Homenajear al más universal de los cubanos en el aniversario 173 de su natalicio constituyó el propósito central de las diversas actividades efectuadas en el Proyecto de Desarrollo Local San Agustín, ubicado en el sureño municipio matancero de Unión de Reyes.

Hasta el lugar llegaron educandos y docentes de la institución educativa Abelardo Rodríguez Mederos, de la comunidad La Lanza, perteneciente al Plan Turquino. Un desfile martiano con trajes inspirados en los cuentos de La Edad de Oro, junto a un matutino especial, marcaron el inicio de una jornada cargada de simbolismo, creatividad y participación infantil.

Osmany Piloto de la Nuez, director del centro educativo, explicó que trabajan de manera sistemática, en aras de mantener vivo el pensamiento de nuestro Héroe Nacional. Señaló que los pequeños realizan diversas actividades, entre las que destacan talleres literarios y conversatorios con combatientes, donde profundizan en la vida y obra de José Martí, quien apostó con especial sensibilidad por las infancias como semilla del futuro.

Asimismo, Amanda Saborí Fuentes, estudiante de sexto grado, expresó su admiración por los libros del Héroe Nacional, en especial por sus Versos Sencillos. “La lectura de La Edad de Oro me dejó enseñanzas como la solidaridad; además, aprendí a no juzgar a las personas por su color de piel ni por su apariencia física. Me gustaría convertirme en escritora para expresarme como este gran hombre lo hizo en cuentos como La bailarina española, Los zapaticos de rosa y La muñeca negra”, comentó emocionada.

Por su parte, los directivos del Proyecto de Desarrollo Local San Agustín enfatizaron sobre la importancia de realizar actividades vinculadas con la historia nacional y, sobre todo, con la figura de quien afirmó que los niños son la esperanza del mundo. También comentaron sobre el estrecho vínculo entre el proyecto y el centro educacional, así como los aprendizajes que adquieren los pequeños en el cuidado y la protección de la naturaleza, desde una mirada martiana y humanista.

De igual modo, Brian David Anaya Coba, de sexto grado, señaló: “Para recordar a Martí en nuestra escuela redactamos sobre él, le escribimos y lo recordamos en los matutinos. Cada día pensamos en cómo convertirnos en personas de bien”. Sus palabras reflejan cómo el Apóstol sigue presente en la formación ética y cívica de las nuevas generaciones.

Su pensamiento, tan profundo como poético, no es una reliquia del pasado, sino una brújula para el presente. Este no es solo un aniversario más: es la confirmación de que el legado de José Martí sigue latiendo en las escuelas, en la comunidad y, sobre todo, en el corazón de niñas y niños que lo leen y comprenden cuanto realizó por ellos.