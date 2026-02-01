Asistencia, docencia e investigación médica matanceras obtienen reconocimientos

En acto por el Día de la Ciencia, la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM) reconoció a profesionales, estudiantes e instituciones de la Salud por su desempeño durante el 2025.

La primera tanda de reconocimientos fue para el estudiantado de las Ciencias Médicas en la provincia, en especial para quienes obtuvieron el premio al mérito científico al graduarse y los más destacados en proyectos e investigaciones.

Se felicitó asimismo a los seis nuevos doctores en ciencias del sector en el territorio, así como al rector de la UCMM, Dr. C. Arístides Lázaro García Herrera, primer doctor en ciencias del Sistema de Salud en Matanzas, quien obtuvo además el sello 40 Aniversario del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud.

También se dio bienvenida formal a una nueva generación de profesionales que asumen la categoría de investigadores titulares, auxiliares y agregados, y se reconoció a quienes sobresalieron en el ámbito de la innovación durante 2025, entre ellos el Dr. C. Ercilio Vento Canosa, Premio a la Innovación por la Obra de la Vida.

No faltó la congratulación a capítulos, sociedades científicas, especialidades y proyectos destacados, con un especial reconocimiento a la Dra. Marlibia de la Caridad Almendariz Díaz, por su desempeño en la investigación relacionada con el ensayo clínico Jusvinza para pacientes afectados por Chikungunya.

Como colofón del acto, fueron entregados los Premios Anuales de Salud y se anunciaron las instituciones más notables en investigación e innovación durante el 2025, con el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez como relevante y la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas Dr. Juan Guiteras Gener como destacado.