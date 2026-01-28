Celebran una nueva edición del concurso Leer a Martí

En la mañana de este martes se premió a 12 jóvenes matanceros, ganadores del concurso provincial Leer a Martí, en una ceremonia que tuvo lugar en la sala juvenil-infantil de la Biblioteca Provincial Gener y del Monte.

Los participantes, estudiantes de la enseñanza primaria, secundaria y preuniversitaria pertenecientes a varios municipios de la provincia, escribieron trabajos en forma de epístola, poesía y narrativa sobre José Martí.

En nuestro territorio, el jurado estuvo conformado por María Aleida Aguiar, especialista del programa cultural de la Biblioteca Provincial Gener y del Monte; Cecilia Soto Martínez, escritora matancera, y Bárbaro Velasco Valderrama, licenciado en Literatura-Español.

“Nos llena de orgullo ver cómo las nuevas generaciones se acercan a la obra martiana con la realización de trabajos de gran calidad, evocando a un hombre al que le debemos muchas enseñanzas”, expresó el profesor Bárbaro Velasco sobre el certamen.

De la misma forma, comentó María Aleida Aguiar que, en los casi 30 años de existencia del concurso, uno de sus objetivos ha sido buscar la manera de diversificar el tipo de lecturas realizadas por los niños sobre la obra martiana.

Por otra parte, como antesala del 173 aniversario del natalicio de nuestro Apóstol, maestros, estudiantes y bibliotecarios le rindieron un pequeño homenaje, dedicándole una rosa blanca a través de la pionera Samira Toledo García, una de las galardonadas en el concurso.

Leer a Martí se ha convertido en un espacio donde cada año niños, jóvenes y adolescentes escriben sobre la vida y obra del Héroe Nacional, siendo esta una de las mejores maneras de mantener viva su memoria e historia.