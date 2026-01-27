Por los caminos de la madera en la ACAA Matanzas desde un legado familiar

Unas 16 piezas conforman la exposición Legado familiar, que se muestra en el primer piso de la sede de la ACAA en Matanzas, desde el 15 de enero último hasta el día 30.

Robin Pacheco, artista aficionado de la ACAA, junto a su esposa Daniela Carmona, miembro de la Asociación, conjugan sus estéticas individuales para ofrecer una selección de obras en las que la variedad en el trabajo en madera resulta palpable.

“Traté de trabajar dentro de la madera, de un extremo a otro, desde un barco, instrumentos musicales, piezas talladas, incluso algunas solamente marqueteadas. Intenté abarcar todo lo que podía para demostrar mis habilidades con la madera en cualquier ámbito”.

“Sus obras tienen una peculiaridad. Trabaja el volumen con extremo cuidado y limpieza, en el caso de la talla. Al realizar ensambles en madera, combina los distintos matices; muy característico en él es el respeto del valor propio de la madera, pues no agrede el material con que trabaja, sino que refuerza su valor natural.

“En esta exposición se aprecian algunas obras de carácter decorativo y otras utilitarias, como es el caso de los bastones, los humidores y las lámparas. Desde la madera, logra armonizar todo este tipo de formatos”, consideró el curador de la muestra, el diseñador de modas y artesano artista Alexander Rodríguez Castellanos.

Al valorar el desempeño del joven, Rodríguez Castellanos resalta la versatilidad del creador, quien aspira a ser parte de la institución que nuclea a los artesanos artistas en la provincia.

“Considero que el trabajo que está realizando Robin es muy interesante y que tiene un sello muy particular. El hecho de unirse a Daniela, que también es miembro la ACAA, en esta manifestación se ha potenciado la obra de ambos. En la expo se refleja la interacción de uno con el otro en esas maravillosas piezas con muy buen acabado y factura”.

La influencia de la familia es un rasgo que distingue esta muestra. Reforzar los vínculos desde los lazos sanguíneos y los procesos creativos garantizan no solo la calidad de las propuestas visuales, también fortalece la vasta trayectoria de la generación que hoy empuja y sirve de sostén y guía a los noveles creadores.

“Legado familiar por mi familia; mi padre, mi tío son artesanos por cuenta propia, y la mujer que tengo hoy a mi lado y mi suegro son artesanos que pertenecen al Fondo de Bienes Culturales. Mi suegro es fundador de la ACAA.

«Le puse ese nombre a la exposición porque la componemos entre mi esposa y yo. Nos ayudamos mutuamente en cada pieza. Soy un artista aficionado del grupo Confluencias, trabajador contratado en la feria de la calle 15, en Varadero. Me interesa continuar aportando lo que pueda a la casa sede y pertenecer un día a la membresía”, sostuvo el artista.

“Es un artesano que tiene muchas potencialidades y que además pertenece a una de las familias que ha caracterizado el trabajo en madera y la talla en madera en la provincia que es la familia de Papillo, nuestro querido artesano que tiene ya una trayectoria muy reconocida en el mundo de la artesanía en madera en Matanzas y en el país; uno de los artistas icónicos dentro de los eventos Puro Arte, sobre todo en la elaboración de humidores”, valoró el curador.

Precisamente, Legado familiar deviene homenaje a la creación de quienes anteceden a los jóvenes que hoy se inician en los caminos del arte y expresión de esa continuidad necesaria, cuya consolidación es prioridad de la Asociación en Matanzas.

