Metal Ink: arte corporal, literatura y rock

El evento Metal Ink, organizado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), comenzó en la mañana de este sábado con una exposición de tatuajes en el Patio Colonial, sede de la institución.

Un total de 27 tatuadores participaron en una competencia que se extendió por cuatro horas, con el objetivo de seleccionar a los tres mejores artistas. Resultaron ganadores Miguel Alejandro Santos, Yoandy Ojito Flores y Hanser Leyva Hernández.

rbt Fotos: Cortesía de AHS Matanzas

Como parte del programa, a las 2:00 p. m. tuvo lugar la presentación de la antología Distopía Tropical, del escritor Erick Motta, la cual incluye cuentos de los autores matanceros Boris Luis Alonso y Náthaly Hernández Chávez.

rbt rbt

Posteriormente, Motta, quien es aficionado al juego Mazmorras y Dragones (Dungeons & Dragons), compartió una partida con los jóvenes integrantes del taller homónimo de la AHS y la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte.

La jornada culminó en la noche con un concierto de rock a cargo de la banda villaclareña Scythe y, posteriormente, los participantes disfrutaron de una selección de música grabada.