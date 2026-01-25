Desarrollado en Matanzas I Taller de Medicina Materno-Fetal Comunitaria

Una embarazada de 38 años llega a la Atención Primaria de Salud con una hipertensión marcada, inflamación en las piernas y un ascenso brusco de peso en pocas semanas. ¿Peligra la gestación? ¿Se trata de la temida preeclampsia? El análisis de disímiles casos atendidos por especialistas del sector de Salud en la cotidianidad, y sus estrategias de tratamiento, caracterizó el I Taller de Medicina Materno-Fetal Comunitaria Matanzas 2026, desarrollado en el Hotel Louvre, de la Atenas de Cuba.

El evento, que forma parte de las proyecciones del Observatorio Científico Social para la Salud Perinatal y de la Infancia, aunó a representantes de la Dirección General de Salud, del Grupo Provincial y Capítulo de la Sociedad de Ginecobstetricia, directores municipales de Salud y jefes del Programa Materno Infantil, así como a especialistas de Hogares Maternos de la provincia.

«En el Programa Materno Infantil cerramos un año 2025 con resultados desfavorables, a consecuencia también de toda la situación que está viviendo nuestro país con una influencia muy negativa del bloqueo, porque la injerencia de Estados Unidos ocasiona la incapacidad de adquirir recursos. Nos proyectamos entonces en qué hacer para garantizar una salud adecuada de las mujeres y los niños, y de ahí surge la idea de tener un Observatorio en cada dirección general de Salud, que permita monitorear constantemente cómo se están cumpliendo las medidas de nuestro Sistema Nacional de Salud Pública», refiere Catherine Chibás Pérez, jefa del departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública.

«Por ejemplo, entre las medidas intersectoriales están que toda embarazada, cuando le dan la dieta a las 14 semanas, tiene derecho a un cartón de huevos, y eso nuestra población lo desconoce. La canastilla, las cunas, los colchones, los medicamentos que necesitamos para la profilaxis de la anemia, de la enfermedad hipertensiva, de la infección cervicovaginal…. es necesario un equipo que sea capaz de estar pendiente de esta realidad para poder actuar, contrarrestar y resolver los problemas que surjan», aseveró.

Las estrategias de prevención y manejo desde la Atención Primaria de Salud en relación con la hipertensión arterial en la paciente obstétrica, la detección temprana del crecimiento fetal restringido y la prematuridad, estuvieron entre los temas tratados en el taller.

«Ha sido un día importante porque nos reunimos para trazar estrategias, optimizar y organizar mejor la Atención Materno Infantil. Nos honra la presencia de especialistas del Ministerio de Salud Pública, quienes compartieron experiencias en aras de mejorar el trabajo en la provincia», refirió el doctor Julio Hernández Sánchez, director provincial de Asistencia Médica.

Lázaro Suárez Isaqui, jefe del grupo provincial de Medicina Familiar, enfatizó en que Matanzas se ha propuesto este año fortalecer desde la Atención Primaria un grupo de acciones médicas, sociales e investigativas que conduzcan a un mejor tratamiento de las gestantes y los infantes.

«Trajimos la experiencia del municipio de Colón, que en los últimos tres años ha tenido la tasa en 1.7, 2.2, cumpliendo los indicadores del país, con un resultado muy positivo. La idea es implicar más a la FMC, los CDR hasta la ANAP, que colabora mucho en lo referente a refuerzo alimentario de las gestantes. Queremos que la sociedad intervenga como ha sido siempre en Cuba en el fortalecimiento del Programa de la Infancia», consideró Suárez Isaqui.

Por su parte, Raidel Sotés Carrera, director de Salud en Unión de Reyes, consideró imprescindible escuchar y transmitir experiencias, logrando un taller interactivo. «Nosotros hemos venido manejando la psicoprofilaxis obstétrica en la Atención Primaria de Salud como la integración o la preparación emocional, física y social de la mujer. Tanto antes como en el momento del embarazo, lo que puede conducir a una concepción con mayor calidad y mejores condiciones».

El I Taller de Medicina Materno-Fetal Comunitaria contó con la presencia de la doctora Dayana Couto Núñez, presidenta de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, y Yurizán Betancourt Curbelo, asesora nacional del departamento de Enfermería.