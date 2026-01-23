Ingreso a la Universidad de Matanzas: «Un proceso que garantiza el acceso de todos»

Con la premisa de garantizar un proceso de ingreso transparente, organizado y que llegue a todos, la Universidad de Matanzas (UM) ultima los preparativos para el ingreso al Curso por Encuentros (CPE) y la Educación a Distancia (EaD) correspondiente al curso 2026-2027.

Para conocer los detalles del cronograma y las particularidades de esta convocatoria, el Departamento de Comunicación de la UM sostuvo un diálogo con el MSc. Pablo Hernández Domínguez, Jefe del Departamento de Ingreso y Ubicación Laboral de la casa de altos estudios yumurina.

Pregunta: ¿Cuáles son las primeras acciones que la universidad llevará a cabo para informar a la población sobre este proceso?

Respuesta: Nuestro plan de divulgación comienza de manera temprana y abarcadora. A partir de enero de 2026, por lo que desplegaremos toda la información sobre las características del proceso en los murales de cada Centro y Filial Universitaria Municipal (CUM/FUM), en la sede central y a través de los medios de comunicación masiva provinciales.

También utilizaremos activamente nuestros canales digitales: el canal de Telegram, la página web y el Facebook de la Universidad. Queremos que todo el que este interesado en ingresar a la educación superior no se quede sin información y pueda lograrlo.

P: ¿Quiénes pueden ingresar?

R: Excepto egresados de preuniversitarios en este curso 25-26, toda persona interesada independientemente de la edad y vínculo laboral puede optar por una carrera universitaria.

P: ¿Qué papel juegan los organismos en este tipo de ingreso y cómo se coordina con ellos?

R: La vinculación con los organismos es fundamental en el CPE y la EaD.

Tenemos programada una reunión clave el 6 de febrero de 2026 en la sede central, donde informaremos a los directivos sobre el plan de plazas. Ese mismo día, les entregaremos oficialmente las plazas asignadas y realizaremos una capacitación con sus representantes. Es crucial que dominen el procedimiento de solicitud, inscripción y matrícula de sus trabajadores.

Posteriormente, los organismos tendrán hasta el 27 de febrero para entregarnos en nuestro departamento la relación nominal de sus propuestas de estudiantes, con todos los datos requeridos y la firma del director. Cualquier propuesta recibida después de esa fecha no será válida para el curso 2026-2027.

P: Uno de los momentos más sensibles para los aspirantes es la prematrícula. ¿Cómo se organizará este año?

R: Efectivamente, es un paso crucial. La prematrícula, que es obligatoria para todos los aspirantes por organismos y por la vía libre, se desarrollará del 2 al 31 de marzo de 2026. Hemos diseñado un proceso flexible y realista, conscientes de las posibles dificultades con la situación energética y la conectividad. Por ello, la primera etapa, del 2 al 23 de marzo, estará dedicada a la prematrícula on-line.

Para aquellos que no puedan acceder al sistema por cualquier causa, habilitaremos la opción presencial en las secretarías docentes de cada facultad y CUM/FUM del 24 al 31 de marzo. Queremos dejar claro que es un requisito imprescindible para poder optar por una carrera.

P: ¿En qué consiste el criterio de selección y cuándo se aplicará?

R: Algunas carreras, debido a su perfil o demanda, requieren aplicar un instrumento de selección.

El 1 de abril se publicará cuáles son esas carreras. La primera convocatoria para este criterio será el viernes 10 de abril. Es obligatorio presentar el carné de identidad. Para quienes no puedan asistir ese día, habrá una segunda convocatoria el miércoles 22 de abril en la sede central.

Las calificaciones se publicarán los días 27 y 28 de abril, con un período para reclamaciones el 29 y un tribunal de recalificación, si es necesario, el 30 de abril.

P: ¿Qué sucede después de los criterios de selección? ¿Existe una segunda oportunidad para quienes no obtuvieron plaza en su primera opción?

R: Por supuesto. Tras el otorgamiento inicial, del 7 al 9 de mayo publicaremos las plazas que no fueron cubiertas para realizar una reoferta. Este es un momento importante, porque incluso aspirantes que no hicieron la prematrícula en marzo pueden presentarse en esta etapa para optar por las carreras que se estén reofreciendo. La reoferta se realizará el 11 de mayo.

Queremos aprovechar al máximo cada plaza disponible. Además, el 15 de mayo está reservado para la prematrícula presencial de graduados universitarios que deseen cursar una segunda carrera, siguiendo un orden de prioridades establecido.

P: ¿Cuándo será la matrícula definitiva y qué deben tener listo los aspirantes?

R: La matrícula presencial para el CPE y la EaD está programada del 8 al 19 de junio de 2026 en las secretarías docentes.

Para matricularse, el aspirante debe haber realizado la prematrícula, haber transitado por el proceso de reoferta si fue necesario, y tener la carrera otorgada. Los documentos esenciales son: carné de identidad actualizado, título o certificación de notas (original y copia), y las fotos carné correspondientes. Es vital que los nombres en todos los documentos coincidan exactamente con el carné.

Todo el proceso culmina con la aprobación de las listas definitivas por la Presidenta de la Comisión de Ingreso Provincial.

P: ¿Algún mensaje final para los aspirantes y la comunidad?

R: Invitar a todos los interesados a estar atentos a nuestras publicaciones a partir de enero.

Este es un proceso diseñado con rigor y transparencia, que busca facilitar el acceso a la Educación Superior a la población en general. Desde la Comisión de Ingreso provincial y toda la Universidad de Matanzas, trabajamos para que cada paso esté claro. La oportunidad de superación está ahí, y tenemos un mecanismo y la experiencia para que todos puedan acceder a ella. (Tomado del perfil de la Universidad de Matanzas)

