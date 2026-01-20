Cuba recibe nuevo donativo de arroz de China

En un acto de profundo agradecimiento al Gobierno de la República Popular China, Cuba recibió formalmente un significativo donativo de arroz que será distribuido de inmediato a la población. La ceremonia, celebrada en el Centro de Carga y Descargue del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), estuvo presidida por el Viceprimer Ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, y el Embajador de China en la isla, Hua Xin.

En La Habana se descargaron 2 400 toneladas del grano en el puerto capitalino; mientras que en Santiago de Cuba llegó simultáneamente un volumen idéntico de 2 400 t, con el objetivo expreso de distribuirlo entre los ciudadanos.

Según precisaron las autoridades, la distribución gratuita beneficiará de manera inmediata a la población de varias provincias: en el occidente: Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque recibirán el producto, con entregas de dos libras por persona en la mayoría de los territorios, mientras que en La Habana se distribuirá una libra y media, y en la Isla de la Juventud una libra, dadas las características de densidad poblacional.

De acuerdo con la información ofrecida, en el oriente, Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba también serán favorecidos con la entrega.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, explicó que este envío forma parte de un programa escalonado de cooperación, que alcanzará el envió de un total de 30 mil toneladas de arroz.

El embajador Hua Xin precisó que un tercer lote de 15 000 t ya se encuentra listo para zarpar hacia el archipiélago cubano.

Además, se anunció que 9 600 t –equivalente a una cuarta parte del total– serán despachadas a mediados del próximo mes, asegurando que el beneficio de esta ayuda llegue a toda la población del país.

Este nuevo gesto del Gigante Asiático reafirma los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, brindando una asistencia vital en un momento complejo.

El donativo forma parte del Proyecto de Asistencia Alimentaria de Emergencia del gobierno chino para Cuba, y su llegada se enmarca en el compromiso de trabajar por un futuro compartido.

Durante el acto, se destacó que este envío se suma a entregas previas realizadas en el primer semestre del año, completando así la capacidad total donada por el pueblo y gobierno chinos. La asistencia, calificada como ejemplar, incondicional y desinteresada, es una inversión directa en el bienestar del pueblo cubano.

En sus intervenciones, las autoridades de ambos países subrayaron el simbolismo de la cooperación. El donativo no solo encarna los lazos de amistad tradicional entre China y Cuba, sino que también demuestra el beneficio indestructible de permanecer unidos en los momentos difíciles.

“Esta asistencia es otra muestra palpable de la solidaridad que nos une. Confiamos en que, con los esfuerzos conjuntos de ambos países, ninguna dificultad podrá obstaculizar nuestro camino hacia adelante”, afirmó el embajador de China en Cuba.

Se reiteró la disposición de China a continuar y fortalecer la colaboración con Cuba, trabajando juntos para superar los desafíos y coadyuvar en la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad.

