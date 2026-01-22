Unión Eléctrica prevé afectación de 1775 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1973 MW a las 19:00 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2613 MWh, con 502 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1350 MW, la demanda 2080 MW, con 759 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 6 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 619 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 50 MW y la patana de Regla con 55 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1455 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1745 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1775 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

